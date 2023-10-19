SpaceX заявила о планах запускать орбитальные миссии каждые два-три дня

По словам Герстенмайера, для этого придётся запускать ракеты каждые два-три дня. Но в SpaceX уверены в успехе: в течение неполных 10 месяцев 2023 года уже запущены 74 орбитальные миссии. Этим компания побила собственный рекорд 2022 года — 61 миссия.

В 2024 году SpaceX планирует запустить 144 орбитальные миссии, увеличив количество пусков до 12 в месяц.