Наука и технологии
10:12, 19 октября 2023
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SpaceX заявила о планах запускать орбитальные миссии каждые два-три дня

Чтобы достичь запланированных целей

Вице-президент SpaceX Билл Герстенмайер в ходе слушаний в подкомитете сената США по космосу и науке сообщил, что компания намерена довести количество пусков орбитальных миссий до 100 в 2023 году.

SpaceX заявила о планах запускать орбитальные миссии каждые два-три дня

© Unsplash / SpaceX

По словам Герстенмайера, для этого придётся запускать ракеты каждые два-три дня. Но в SpaceX уверены в успехе: в течение неполных 10 месяцев 2023 года уже запущены 74 орбитальные миссии. Этим компания побила собственный рекорд 2022 года — 61 миссия.

В 2024 году SpaceX планирует запустить 144 орбитальные миссии, увеличив количество пусков до 12 в месяц.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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