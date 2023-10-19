SpaceX заявила о планах запускать орбитальные миссии каждые два-три дня

10:12, 19 октября 2023
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SpaceX заявила о планах запускать орбитальные миссии каждые два-три дняЧтобы достичь запланированных целей
Вице-президент SpaceX Билл Герстенмайер в ходе слушаний в подкомитете сената США по космосу и науке сообщил, что компания намерена довести количество пусков орбитальных миссий до 100 в 2023 году.
© Unsplash / SpaceX
По словам Герстенмайера, для этого придётся запускать ракеты каждые два-три дня. Но в SpaceX уверены в успехе: в течение неполных 10 месяцев 2023 года уже запущены 74 орбитальные миссии. Этим компания побила собственный рекорд 2022 года — 61 миссия.
В 2024 году SpaceX планирует запустить 144 орбитальные миссии, увеличив количество пусков до 12 в месяц.