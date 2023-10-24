Наука и технологии
07:31, 24 октября 2023
1 мин.

Спутник V оказался бесполезен от нынешней версии вируса COVID-19

Но проблема уже решается

В Москве ведутся клинические испытания обновлённой версии вакцины Спутник V, адаптированной под новый штамм коронавируса XBB-1.5, известного как «кракен».

Спутник V оказался бесполезен от нынешней версии вируса COVID-19
© Ferra.Expert

Согласно академику РАН, существующая версия Спутника полностью утратила свою эффективность против этого варианта вируса.

Исходный Спутник V защищал население в течение первых двух лет пандемии, но с появлением новых вариантов «омикрона» его эффективность резко упала.

Когда появился вариант XBB.1.5 в январе 2023 года, вакцина перестала защищать вообще. Новая версия лекарства может поступить в гражданский оборот к марту 2024 года, но есть опасения, что к тому времени она уже будет неактуальной.

В интервью академик подчеркнул важность оперативного реагирования на появление новых штаммов вируса и необходимость адаптации вакцин.

Он также обсудил потенциал назальных вакцин, которые могут предоставить стерильный иммунитет и прервать цепочку передачи вируса.

Однако, несмотря на видимые преимущества, исследования в этом направлении сталкиваются с бюрократическими и регуляторными препятствиями.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.