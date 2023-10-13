Средние результаты по американскому аналогу ЕГЭ упали до 30-летнего минимума

Средний балл ACT для американских студентов в настоящее время составляет 19,5 из 36, что ниже, чем 19,8 в предыдущем году. Баллы по чтению, естественным наукам и математике оказались ниже рекомендованных ACT показателей для успешного поступления в колледж. Хотя результат по английскому языку оказался несколько выше контрольного, он все же снизился по сравнению с предыдущим годом.

В этом году экзамен ACT сдавали около 1,4 млн американских студентов, что больше, чем в предыдущем году. Однако показатели тестирования еще не вернулись на уровень, предшествовавший пандемии. Генеральный директор ACT Джанет Годвин считает, что они могут так и не восстановиться, называя в качестве одного из факторов, способствующих этому, политику отказа от тестирования при поступлении.

Согласно исследованию, проведенному некоммерческой организацией ACT, только 21% студентов соответствуют контрольным показателям, необходимым для успешной сдачи экзаменов на уровне колледжа по всем предметам, при этом вероятность того, что те, кто соответствует этим показателям, получат четверку или выше, составляет 50%, а вероятность получения тройки или выше - почти 75%.