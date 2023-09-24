Стартап предложил добывать питьевую воду со дна океана

В случае успеха этот процесс может давать до 45 млн литров пресной воды ежедневно, что станет существенным стимулом для региона, сильно зависящего от импортных поставок воды.

OceanWell работает на глубине около 500 метров, используя естественное давление воды для усиления процесса фильтрации и снижения энергопотребления до 40%. В отличие от наземных установок, которые стремятся к соотношению 50% пресной воды и 50% рассола, OceanWell работает с меньшим коэффициентом извлечения - от 10% до 15%, в результате чего получается менее соленый побочный продукт, который быстро растворяется в океанской среде.