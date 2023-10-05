Стартап создал кофе, в котором нет... кофе

Исследования показывают, что к 2050 году почти половина земель, отведенных под выращивание кофейных зерен, станет бесполезной из-за изменения погодных условий.

Atomo же создала более экологичный кофе из пищевых отходов, таких как косточки от фиников. Компания провела испытания аналогичного кофе «Колд Брю», которые показали, что при производстве напитка без кофейных зерен в атмосферу выбрасывается на 93% меньше углерода и расходуется на 94% меньше воды по сравнению с обычным кофе. Производитель ожидает аналогичных результатов и от своего нового продукта, который можно заваривать горячей водой.

Сейчас Atomo ориентируется на кофейни, а также ведет переговоры с крупными кофейными фирмами по всему миру о возможных поставках.