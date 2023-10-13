Странный магнетизм лунных образцов объяснили

Странный магнетизм лунных образцов объяснилиОн оказался вполне природным
Раскрыта давняя лунная тайна. В 1980-х годах исследователи обнаружили сильные магнитные поля в лунных камнях, привезенных миссиями «Аполлон». Однако Луна слишком мала, чтобы генерировать такие магнитные поля в течение более миллиарда лет.
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Теперь новое исследование показало, что намагниченность лунных пород действительно имеет естественное происхождение и космические полеты не оказывают на нее существенного влияния.
Этот вывод снимает одно из ключевых возражений против теории о том, что Луна когда-то обладала своим магнитным динамо. Магнетизм, сохранившийся в горных породах, очень важен для понимания истории планетарных магнитных полей, которые необходимы для защиты атмосферы. Это также важно для планирования будущих миссий по возвращению образцов с других небесных тел.
Чтобы прийти к такому выводу, исследователи подвергали образцы лунной породы из миссий «Аполлон» воздействию магнитных полей, имитирующих условия работы космических аппаратов. Это новаторское исследование открывает путь к внеземному палеомагнетизму, позволяя изучать магнитную историю небесных тел.