Странный магнетизм лунных образцов объяснили

Теперь новое исследование показало, что намагниченность лунных пород действительно имеет естественное происхождение и космические полеты не оказывают на нее существенного влияния.

Этот вывод снимает одно из ключевых возражений против теории о том, что Луна когда-то обладала своим магнитным динамо. Магнетизм, сохранившийся в горных породах, очень важен для понимания истории планетарных магнитных полей, которые необходимы для защиты атмосферы. Это также важно для планирования будущих миссий по возвращению образцов с других небесных тел.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи подвергали образцы лунной породы из миссий «Аполлон» воздействию магнитных полей, имитирующих условия работы космических аппаратов. Это новаторское исследование открывает путь к внеземному палеомагнетизму, позволяя изучать магнитную историю небесных тел.