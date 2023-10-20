Suzuki представила четвероногий квадроцикл, который сможет взбираться по лестницам

Каждое колесо MOQBA установлено на четырёх подвижных «ногах», что позволит не только перемещаться стандартным способом, но и необычно для таких транспортных средств — по лестницам. Для этого каждая «нога»обладает тремя степенями свободы.

Как отмечается, MOQBA оснащён четырьмя колёсами небольшого диаметра с индивидуальными электромоторами, каждое из которых установлено на роботизированной «ноге», которая подвешена на концах двух изогнутых балок, напоминающих бумеранг. При этом центральная часть корпуса между балками может продольно изменять наклон и сохранять таким образом вертикальное положение даже в случае поездки по наклонной поверхности.

На шасси квадроцикла можно будет устанавливать различные функциональные модули: седло мотоциклетного типа, грузовой контейнер или носилки.