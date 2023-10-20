Suzuki представила четвероногий квадроцикл, который сможет взбираться по лестницам

Suzuki представила четвероногий квадроцикл, который сможет взбираться по лестницамПока это концепт
Знаменитая компания Suzuki представила концепт квадроцикла MOdular Quad Based Architecture (MOQBA), или Модульную архитектуру на четырёх основаниях. Это транспортное средство больше походит на мотоцикл, но с большими возможностями мобильности.
© Suzuki
Каждое колесо MOQBA установлено на четырёх подвижных «ногах», что позволит не только перемещаться стандартным способом, но и необычно для таких транспортных средств — по лестницам. Для этого каждая «нога»обладает тремя степенями свободы.
Как отмечается, MOQBA оснащён четырьмя колёсами небольшого диаметра с индивидуальными электромоторами, каждое из которых установлено на роботизированной «ноге», которая подвешена на концах двух изогнутых балок, напоминающих бумеранг. При этом центральная часть корпуса между балками может продольно изменять наклон и сохранять таким образом вертикальное положение даже в случае поездки по наклонной поверхности.
На шасси квадроцикла можно будет устанавливать различные функциональные модули: седло мотоциклетного типа, грузовой контейнер или носилки.