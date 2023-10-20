Наука и технологии
18:52, 20 октября 2023
1 мин.

Suzuki представила четвероногий квадроцикл, который сможет взбираться по лестницам

Пока это концепт

Знаменитая компания Suzuki представила концепт квадроцикла MOdular Quad Based Architecture (MOQBA), или Модульную архитектуру на четырёх основаниях. Это транспортное средство больше походит на мотоцикл, но с большими возможностями мобильности.

Suzuki представила четвероногий квадроцикл, который сможет взбираться по лестницам

© Suzuki

Каждое колесо MOQBA установлено на четырёх подвижных «ногах», что позволит не только перемещаться стандартным способом, но и необычно для таких транспортных средств — по лестницам. Для этого каждая «нога»обладает тремя степенями свободы.

Как отмечается, MOQBA оснащён четырьмя колёсами небольшого диаметра с индивидуальными электромоторами, каждое из которых установлено на роботизированной «ноге», которая подвешена на концах двух изогнутых балок, напоминающих бумеранг. При этом центральная часть корпуса между балками может продольно изменять наклон и сохранять таким образом вертикальное положение даже в случае поездки по наклонной поверхности.

На шасси квадроцикла можно будет устанавливать различные функциональные модули: седло мотоциклетного типа, грузовой контейнер или носилки.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.