Сверхатомный полупроводник установил рекорд скорости

Сверхатомный полупроводник установил рекорд скоростиГде такой можно использовать
Ученые Колумбийского университета совершили значительный прорыв в области полупроводниковых технологий, разработав суператомный материал Re6Se8Cl2, который представляет собой более быструю и эффективную альтернативу традиционным кремниевым полупроводникам.
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Такие суператомные материалы, представляющие собой скопления атомов, ведущих себя как единое целое, могут быть использованы для создания полупроводниковых материалов с уникальными свойствами. В случае Re6Se8Cl2 экситоны связываются с фононами, образуя новые квазичастицы, называемые акустическими экситон-поляронами, которые демонстрируют баллистический поток без рассеяния.
Испытания показали, что эти квазичастицы в два раза быстрее электронов в кремнии, что может обеспечить скорость обработки данных, измеряемую фемтосекундами, что на шесть порядков быстрее, чем в современной гигагерцовой электронике.
Этот прорыв открывает перспективы создания более эффективных и быстрых электронных устройств в будущем.