Наука и технологии
16:05, 27 октября 2023
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Сверхатомный полупроводник установил рекорд скорости

Где такой можно использовать

Ученые Колумбийского университета совершили значительный прорыв в области полупроводниковых технологий, разработав суператомный материал Re6Se8Cl2, который представляет собой более быструю и эффективную альтернативу традиционным кремниевым полупроводникам.

Сверхатомный полупроводник установил рекорд скорости

© Ferra.expert

Такие суператомные материалы, представляющие собой скопления атомов, ведущих себя как единое целое, могут быть использованы для создания полупроводниковых материалов с уникальными свойствами. В случае Re6Se8Cl2 экситоны связываются с фононами, образуя новые квазичастицы, называемые акустическими экситон-поляронами, которые демонстрируют баллистический поток без рассеяния.

Испытания показали, что эти квазичастицы в два раза быстрее электронов в кремнии, что может обеспечить скорость обработки данных, измеряемую фемтосекундами, что на шесть порядков быстрее, чем в современной гигагерцовой электронике.

Этот прорыв открывает перспективы создания более эффективных и быстрых электронных устройств в будущем.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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