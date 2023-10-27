Сверхатомный полупроводник установил рекорд скорости

Такие суператомные материалы, представляющие собой скопления атомов, ведущих себя как единое целое, могут быть использованы для создания полупроводниковых материалов с уникальными свойствами. В случае Re6Se8Cl2 экситоны связываются с фононами, образуя новые квазичастицы, называемые акустическими экситон-поляронами, которые демонстрируют баллистический поток без рассеяния.

Испытания показали, что эти квазичастицы в два раза быстрее электронов в кремнии, что может обеспечить скорость обработки данных, измеряемую фемтосекундами, что на шесть порядков быстрее, чем в современной гигагерцовой электронике.

Этот прорыв открывает перспективы создания более эффективных и быстрых электронных устройств в будущем.