Светящиеся млекопитающие встречаются гораздо чаще, чем вы думаете

Светящиеся млекопитающие встречаются гораздо чаще, чем вы думаетеСамо собой, речь не про яркий свет
Исследователи обнаружили, что флуоресценция, или способность светиться под действием ультрафиолетового (УФ) света, удивительно распространена среди млекопитающих. Это явление, которые ранее фиксировали у утконоса и других млекопитающих, оказалось широко распространенным в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.
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В ходе исследования были изучены различные виды млекопитающих, и оказалось, что почти у всех изученных млекопитающих наблюдается та или иная форма флуоресценции.
Среди изученных млекопитающих флуоресценция наблюдалась в белом мехе, позвоночнике, коже и даже ногтях таких животных, как коалы, тасманийские дьяволы, ехидны, вомбаты, квенды, бильби и даже кошки. Исследователи установили, что эта флуоресценция является реальным биологическим явлением, а не вызвана консервирующими химическими веществами.
В ходе исследования было выявлено 125 видов флуоресцирующих млекопитающих, охватывающих все известные порядки млекопитающих. Было отмечено, что белый и светлый мех, как правило, флуоресцирует, а темная пигментация препятствует флуоресценции. Было обнаружено, что ночные млекопитающие сильнее флуоресцируют, что позволяет предположить, что флуоресценция может способствовать видимости, особенно в условиях недостаточной освещенности. Хотя точная биологическая функция этой флуоресценции остается неясной.