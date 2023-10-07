Светящиеся млекопитающие встречаются гораздо чаще, чем вы думаете

В ходе исследования были изучены различные виды млекопитающих, и оказалось, что почти у всех изученных млекопитающих наблюдается та или иная форма флуоресценции.

Среди изученных млекопитающих флуоресценция наблюдалась в белом мехе, позвоночнике, коже и даже ногтях таких животных, как коалы, тасманийские дьяволы, ехидны, вомбаты, квенды, бильби и даже кошки. Исследователи установили, что эта флуоресценция является реальным биологическим явлением, а не вызвана консервирующими химическими веществами.

В ходе исследования было выявлено 125 видов флуоресцирующих млекопитающих, охватывающих все известные порядки млекопитающих. Было отмечено, что белый и светлый мех, как правило, флуоресцирует, а темная пигментация препятствует флуоресценции. Было обнаружено, что ночные млекопитающие сильнее флуоресцируют, что позволяет предположить, что флуоресценция может способствовать видимости, особенно в условиях недостаточной освещенности. Хотя точная биологическая функция этой флуоресценции остается неясной.