Телескоп снял аппарат OSIRIS-REx, возвращающийся с образцами астероида

Миссия НАСА OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, уже близка к возвращению домой после выполнения амбициозной задачи по сбору образцов с астероида Бенну.

Астероид Бенну, считающийся остатком более крупного астероида, вращается на расстоянии около 105 млн км от Солнца и может дать представление о формировании Солнечной системы. OSIRIS-REx провел более двух лет, наблюдая и изучая Бенну, после чего в 2020 году собрал образец и в апреле 2021 года отправился в обратный путь. Недавно космический аппарат был запечатлен на снимке, сделанном телескопом Оптической наземной станции Европейского космического агентства, расположенной на острове Тенерифе.

Этот телескоп, изначально предназначенный для отслеживания космического мусора, в настоящее время участвует в астрономических исследованиях и ведет наблюдение за околоземными астероидами, такими как Бенну, который хотя и считается потенциально опасным, но риск столкновения с Землей невелик.

Возвращение образцов с OSIRIS-REx ожидается с нетерпением, поскольку они могут содержать ценную информацию о происхождении Вселенной.