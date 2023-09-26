Тетрис помог медсёстрам меньше думать о тяжёлых пациентах после пандемии COVID-19

Гипотеза о том, что тетрис буквально успокаивает и избавляет не только от тяжёлых воспоминаний, но и от симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), известна в научной среде с 2015 года. В 2017 были первые эксперименты, подтверждающие эти предположения: проводились исследования с участием или пострадавших в автокатастрофе, или тех, кто стал свидетелем менее шести часов назад. Те, кто играл в тетрис, успокаивались и практически избавлялись от навязчивых травмирующих воспоминаний.

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 эксперимент повторили при участии медицинских работников: тогда 27,7% врачей и 31,9% медсестёр из красных зон в ходе опроса говорили о желании уволиться или были близки к этому из-за усталости и регулярных перегрузок. У 37% респондентов на фоне эмоционального истощения развились проблемы со здоровьем. В 2020 году у двух пятых сотрудников отделений интенсивной терапии в Великобритании фиксировали симптоматику вероятного расстройства психического здоровья, включая ПТСР, тревогу и депрессию.

Для подтверждения пользы «тетрис-терапии» были приглашены 86 медиков, в основном женщин, средний возраст — 38,7 года. Испытуемых попросили вспомнить во время игры стрессовые ситуации, свидетелями которых они стали, и прокручивать в уме эти воспоминания. Каждая из участниц исследования играла от 10 до 20 минут за сеанс, и все участники выполняли упражнения регулярно в течение четырёх недель. Параллельно медики фиксировали в дневниках все различия в количестве эпизодов навязчивых воспоминаний, которые они пережили.

В результате оказалось, что игра в тетрис не только сократила количество навязчивых воспоминаний, но и улучшила клинические симптомы, работоспособность и самочувствие у сотрудников отделения интенсивной терапии, которые подвергались травмирующим событиям, связанным с работой во период пандемии коронавируса. При этом медсёстры, прошедшие «тетрис-терапию», переживали в 10 раз меньше эпизодов навязчивых воспоминаний в течение четвёртой недели игровых сеансов по сравнению с коллегами из контрольной группы. Участницы сообщали и об уменьшении других симптомов, таких как депрессия, беспокойство и бессонница.