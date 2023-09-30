Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож

Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий ножВсего за 115 долларов
Victorinox, производитель швейцарских армейских ножей, объединила универсальность своих культовых мультитулов с практичностью ножей с фиксированным лезвием в своем новом Venture Pro.
Нож Venture Pro поставляется в комплекте с системой переноски, включающей ножны и совместимый с MOLLE держатель для ношения на ремне. Отличительной особенностью ножа является интеграция многофункциональных инструментов. В поясном держателе можно найти огниво, пинцет и шариковую ручку под давлением.
4,1-дюймовый цельнокованый клинок имеет углубление на рукояти, которое можно использовать для разжигания костра. Ножны также служат трубкой для поддува огня. Кроме того, в шестигранное отверстие на конце рукоятки ножа можно вставить плоское сверло из набора Venture Pro Kit, что превратит нож в эффективную ручную дрель.
Нож Venture Pro, цена которого составляет 115 долларов США, представляет собой удобный и универсальный инструмент для активного отдыха, что делает его отличным дополнением к снаряжению любого искателя приключений. В комплект Venture Pro Kit, приобретаемый дополнительно за 50 долларов, входят точильные камни, плоское сверло и чехол для хранения.