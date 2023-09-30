Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож

4,1-дюймовый цельнокованый клинок имеет углубление на рукояти, которое можно использовать для разжигания костра. Ножны также служат трубкой для поддува огня. Кроме того, в шестигранное отверстие на конце рукоятки ножа можно вставить плоское сверло из набора Venture Pro Kit, что превратит нож в эффективную ручную дрель.