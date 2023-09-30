Наука и технологии
19:17, 30 сентября 2023
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Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож

Всего за 115 долларов

Victorinox, производитель швейцарских армейских ножей, объединила универсальность своих культовых мультитулов с практичностью ножей с фиксированным лезвием в своем новом Venture Pro.

Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож
© Victorinox

Нож Venture Pro поставляется в комплекте с системой переноски, включающей ножны и совместимый с MOLLE держатель для ношения на ремне. Отличительной особенностью ножа является интеграция многофункциональных инструментов. В поясном держателе можно найти огниво, пинцет и шариковую ручку под давлением.

Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож
© Victorinox

4,1-дюймовый цельнокованый клинок имеет углубление на рукояти, которое можно использовать для разжигания костра. Ножны также служат трубкой для поддува огня. Кроме того, в шестигранное отверстие на конце рукоятки ножа можно вставить плоское сверло из набора Venture Pro Kit, что превратит нож в эффективную ручную дрель.

Тот самый «швейцарский нож» превратили в... настоящий нож
© Victorinox

Нож Venture Pro, цена которого составляет 115 долларов США, представляет собой удобный и универсальный инструмент для активного отдыха, что делает его отличным дополнением к снаряжению любого искателя приключений. В комплект Venture Pro Kit, приобретаемый дополнительно за 50 долларов, входят точильные камни, плоское сверло и чехол для хранения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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