Наука и технологии
14:14, 18 октября 2023
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Три типа людей, которых кошки любят больше всего

Возможно, вы к ним тоже относитесь

Считается, что кошки к своим хозяевам не привязываются. Но на самом деле это совсем не так. Есть несколько качеств, которые эти животные очень ценят в людях.

Три типа людей, которых кошки любят больше всего
© iXBT.com

Спокойный характер, приятный голос и запах. Дело в том, что кошек в принципе напрягают громкие звуки и движения. Неудивительно также, что чаще им нравятся женщины с приятным голосом.

Три типа людей, которых кошки любят больше всего
© iXBT.com

Ненавязчивость, чувствительность. Кошке нравится, когда человек уважает её личное пространство и не пытается её заставить что-то делать тогда, когда ей не хочется. Также кошки уважают тех, кто понимает, когда их лучше оставить в покое, а когда стоит уделить им внимание.

Предсказуемость и стабильность. В этом случае кошка будет чувствовать себя в безопасности и охотнее идти на контакт.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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