Три типа людей, которых кошки любят больше всего

Ненавязчивость, чувствительность. Кошке нравится, когда человек уважает её личное пространство и не пытается её заставить что-то делать тогда, когда ей не хочется. Также кошки уважают тех, кто понимает, когда их лучше оставить в покое, а когда стоит уделить им внимание.

Предсказуемость и стабильность. В этом случае кошка будет чувствовать себя в безопасности и охотнее идти на контакт.