Тропические леса перестали быть главным поглотителем углерода на Земле

Тропики утратили функцию депонирования (организованного хранения чего-либо) углерода и их возможности сместились в сторону выбросов. Учёные пришли к выводу, что используемые сейчас динамические глобальные модели растительного покрова суши переоценивают функции тропических лесов в силу вырубки и неустойчивого земледелия, «откусывающего» землю у этих лесов.

В ходе исследований, впервые основанных на данных спутниковых микроволновых наблюдений оптической глубины растительного покрова в низкочастотном L-диапазоне (L-VOD), специалисты пришли к выводу, что более низкий углеродный баланс обеспечивают умеренные и бореальные леса в северном полушарии.

Благодаря новой методике исследований учёные установили, что с 2010 по 2019 годы растительный покров суши ассимилировал и депонировал углерод со скоростью 0,5±0,2 млрд тонн в год. Большую часть углерода поглотили молодые и средневозрастные умеренные и бореальные леса в северном полушарии, которым насчитывается менее 50 лет или до 140 лет соответственно.