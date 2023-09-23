У разноцветных приматов цветовое зрение оказалось не лучше сородичей

Хотя считалось, что окраска кожи и меха у приматов связана с их улучшенным цветовым зрением, данное исследование предполагает, что красная или красно-оранжевая окраска может служить коммуникативным целям даже у видов с менее развитым цветовым зрением.

Ведущий автор исследования Роберт Макдональд (Robert MacDonald) из Бристольского университета пояснил, что некоторые приматы используют яркую красную окраску для передачи информации о рождаемости или социальном ранге. Хотя у приматов цветовое зрение лучше, чем у других млекопитающих, в ходе исследования было установлено, что эволюция цветового зрения не обязательно привела к появлению признаков красного цвета у приматов. Причины разнообразия окраски приматов до конца не выяснены.