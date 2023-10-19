Ученые и философы выявили недостающий закон эволюции

Это новаторское исследование, авторами которого является группа ученых и философов, предлагает макроскопический закон, признающий роль эволюции в мире природы. В нем подчеркивается, что сложные системы, как живые, так и неживые, эволюционируют, когда различные конфигурации подвергаются отбору для выполнения одной или нескольких функций.

Закон возрастания функциональной информации учитывает три типа функций, встречающихся в природе: стабильность, динамичность систем с запасом энергии, и новизну, при которой исследуются новые конфигурации, приводящие к полезным характеристикам или поведению. В исследовании подчеркивается, что концепция функционального отбора определяет эволюцию, влияя даже на звезды, минералы, атомы и жизнь.

Этот новый закон вносит вклад в наше понимание различных сложных эволюционирующих систем, что делает его особенно актуальным в контексте развития искусственного интеллекта.