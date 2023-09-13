Наука и технологии
18:15, 13 сентября 2023
1 мин.

Ученые изучили физику ириски

Но зачем?

Исследователи пришли к выводу, что уникальная консистенция соленой ириски - это материал, находящийся между твердым и жидким телом. Это научное исследование является частью растущей тенденции изучения физики пищевых продуктов.

Ученые изучили физику ириски

© Ferra.expert

Используя прозрачный гидрогель и рентгеновскую микрокомпьютерную томографию, исследователи изучили внутреннюю структуру коммерческих и лабораторных ирисок, а также сиропа. Они обнаружили, что необычные свойства ирисок определяются пузырьками воздуха и капельками масла. Эмульгаторы, такие как лецитин, создают более мелкие капли и препятствуют их рекомбинации, что делает конфеты более жевательными.

Данное исследование может иметь более широкое значение для понимания аналогичных материалов, таких как сыр, хлебное тесто и жевательная резинка, которые содержат полимерные цепочки, пузырьки воздуха и капельки масла, влияющие на их консистенцию и текстуру.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.