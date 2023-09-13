Ученые изучили физику ириски

Используя прозрачный гидрогель и рентгеновскую микрокомпьютерную томографию, исследователи изучили внутреннюю структуру коммерческих и лабораторных ирисок, а также сиропа. Они обнаружили, что необычные свойства ирисок определяются пузырьками воздуха и капельками масла. Эмульгаторы, такие как лецитин, создают более мелкие капли и препятствуют их рекомбинации, что делает конфеты более жевательными.

Данное исследование может иметь более широкое значение для понимания аналогичных материалов, таких как сыр, хлебное тесто и жевательная резинка, которые содержат полимерные цепочки, пузырьки воздуха и капельки масла, влияющие на их консистенцию и текстуру.