Ученые нашли еду в желудке трилобита возрастом 465 млн лет

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, свидетельствуют о том, что у трилобита был разнообразный рацион, включавший таких морских обитателей, как остракоды, гиолиты и двустворчатые моллюски. По мнению исследователей, трилобит мог готовиться к линьке - процессу сбрасывания членистоногими своего экзоскелета. Для этого они часто заполняют свои пищеварительные тракты водой, воздухом или пищей.

Еще более удивительной находку делает безупречная сохранность трилобита, которая, вероятно, объясняется тем, что он был поглощен подводным илом. Интересно, что на окаменелости также видны следы падальщиков, пытавшихся полакомиться ею после смерти. Видимо, в кишечнике трилобита могло содержаться что-то неаппетитное для других существ.