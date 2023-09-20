Ученые нашли «переключатель» для контролирующего мозг муравья паразита

Ученые нашли «переключатель» для контролирующего мозг муравья паразитаКоторый пока что нельзя нажать
Некоторые паразиты могут заставлять зараженных муравьев взбираться на травинки, но при этом побуждать их спускаться обратно, когда погода становится жаркой. Эти черви, известные под названием Dicrocoelium dendriticum, имеют сложный жизненный цикл, в котором участвуют коровы, улитки и муравьи.
Яйца жуков проглатываются улитками, где они созревают и размножаются, что приводит к их выделению в виде слизистых шариков, потребляемых муравьями. Попадая в муравья, личинки захватывают его мозг и заставляют карабкаться вверх по травинкам, чтобы быть съеденными более крупными животными. Исследователи обнаружили, что температура играет важную роль в этой манипуляции: муравьи подчиняются паразиту в основном в более прохладные периоды, например, ночью и утром.
Исследование проливает свет на изощренность методов манипулирования этими насекомыми.