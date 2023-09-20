Ученые нашли «переключатель» для контролирующего мозг муравья паразита

Яйца жуков проглатываются улитками, где они созревают и размножаются, что приводит к их выделению в виде слизистых шариков, потребляемых муравьями. Попадая в муравья, личинки захватывают его мозг и заставляют карабкаться вверх по травинкам, чтобы быть съеденными более крупными животными. Исследователи обнаружили, что температура играет важную роль в этой манипуляции: муравьи подчиняются паразиту в основном в более прохладные периоды, например, ночью и утром.

Исследование проливает свет на изощренность методов манипулирования этими насекомыми.