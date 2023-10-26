Наука и технологии
17:00, 26 октября 2023
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Ученые нашли скрытые леса по всей Европе: миллиард тонн биомассы

И тут помог ИИ

Спутниковые снимки и искусственный интеллект показали, что на территории Европы в городских, сельских и сельскохозяйственных районах произрастает значительное количество ранее неучтенных деревьев.

Ученые нашли скрытые леса по всей Европе: миллиард тонн биомассы

© Ferra.expert

Используя усовершенствованный алгоритм, исследователи из Копенгагенского университета внимательно изучили Европу с высоты и выявили около 15 млн га. древесного покрова за пределами лесных массивов по всему континенту. Эта скрытая биомасса, эквивалентная одному миллиарду тонн, обычно не включается в национальные лесные кадастры. Страны, в которых деревья занимают значительную площадь за пределами лесов, такие как Нидерланды, Великобритания, Ирландия и Дания, продемонстрировали самый высокий процент древесного покрова за пределами лесных массивов.

Это открытие имеет значение для накопления углерода и должно учитываться в климатических моделях и при инвентаризации биомассы. Усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта позволили достичь впечатляющей точности в 92,4%, что облегчает мониторинг и оценку покрытия деревьев в различных ландшафтах.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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