Ученые нашли скрытые леса по всей Европе: миллиард тонн биомассы

Используя усовершенствованный алгоритм, исследователи из Копенгагенского университета внимательно изучили Европу с высоты и выявили около 15 млн га. древесного покрова за пределами лесных массивов по всему континенту. Эта скрытая биомасса, эквивалентная одному миллиарду тонн, обычно не включается в национальные лесные кадастры. Страны, в которых деревья занимают значительную площадь за пределами лесов, такие как Нидерланды, Великобритания, Ирландия и Дания, продемонстрировали самый высокий процент древесного покрова за пределами лесных массивов.

Это открытие имеет значение для накопления углерода и должно учитываться в климатических моделях и при инвентаризации биомассы. Усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта позволили достичь впечатляющей точности в 92,4%, что облегчает мониторинг и оценку покрытия деревьев в различных ландшафтах.