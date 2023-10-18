Наука и технологии
19:30, 18 октября 2023
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Ученые научились рисовать с помощью ДНК

Разработки, которые мы заслужили

Исследователи из Венского университета создали произведения искусства на основе ДНК, которые «рисуют» 16 млн цветов, точно повторяя цифровые изображения с 24-разрядной глубиной цвета.

Ученые научились рисовать с помощью ДНК
© Tadija Kekic and Jory Lietard

Используя крошечные нити ДНК, соединенные с флуоресцентными молекулами, излучающими красный, зеленый или синий цвета, ученые использовали принципы формирования дуплекса и манипулировали его стабильностью для получения различных цветов и оттенков. Команда использовала метод, известный как синтез массивов без маски, для одновременного синтеза сотен тысяч последовательностей ДНК и правильного расположения каждого «пикселя», что позволило достичь разрешения 1024 x 768 с глубиной цвета 24 бита на полотне размером с ноготь.

Этот прорыв имеет художественный потенциал, а также открывает новые возможности для хранения данных с помощью ДНК.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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