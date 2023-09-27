Наука и технологии
18:14, 27 сентября 2023
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Ученые открыли контейнер NASA с образцами астероида

Ранее он, что логично, успешно приземлился

Космический аппарат OSIRIS-REx успешно вернул на Землю контейнер с образцами пыли с астероида Бенну. Космический аппарат, собравший образцы с поверхности Бенну в 2020 году, выпустил ранее возвращаемую капсулу для входа в атмосферу Земли и посадки в штате Юта.

Ученые открыли контейнер NASA с образцами астероида

© Stable Diffusion

В настоящее время ученые из Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне тщательно анализируют полученный материал. Хотя пыль, видимая после открытия контейнера, дает надежду, исследователи ожидают дальнейшего анализа, чтобы определить точный состав и количество образца.

Цель миссии заключалась в том, чтобы собрать не менее 60 г, но, скорее всего, эта цель была превышена. NASA планирует сохранить около 70% образца для будущих исследований, а подробности о нем будут раскрыты на пресс-конференции 11 октября.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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