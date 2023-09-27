Ученые открыли контейнер NASA с образцами астероида

В настоящее время ученые из Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне тщательно анализируют полученный материал. Хотя пыль, видимая после открытия контейнера, дает надежду, исследователи ожидают дальнейшего анализа, чтобы определить точный состав и количество образца.

Цель миссии заключалась в том, чтобы собрать не менее 60 г, но, скорее всего, эта цель была превышена. NASA планирует сохранить около 70% образца для будущих исследований, а подробности о нем будут раскрыты на пресс-конференции 11 октября.