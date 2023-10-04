Ученые отразили лазер, используя лишь воздух и звук

Для этого исследователи использовали пару ультразвуковых громкоговорителей, расположенных друг напротив друга, чтобы создать области с различной плотностью воздуха, формирующие решетчатый узор. Когда инфракрасный лазер проходил через эту решетку, он отклонялся с эффективностью, превышающей 50%.

Данная методика может быть использована в качестве быстрого лазерного переключателя и может быть расширена для формирования света в линзах и волноводах.

Кроме того, исследователи планируют провести эксперименты с другими газами для получения различных оптических свойств и длин волн.