Ученые отразили лазер, используя лишь воздух и звук

Ученые отразили лазер, используя лишь воздух и звукГде это может применяться
Инженеры из DESY разработали новый метод изгибания лазерных лучей без физического контакта. В традиционных оптических системах для перенаправления лазеров используются зеркала и линзы, однако при высоких уровнях энергии эти компоненты быстро разрушаются. Команда DESY нашла альтернативное решение, используя акустику для манипулирования воздухом, создав невидимую решетку, которая может изгибать лазерные лучи с высокой эффективностью.
Для этого исследователи использовали пару ультразвуковых громкоговорителей, расположенных друг напротив друга, чтобы создать области с различной плотностью воздуха, формирующие решетчатый узор. Когда инфракрасный лазер проходил через эту решетку, он отклонялся с эффективностью, превышающей 50%.
Данная методика может быть использована в качестве быстрого лазерного переключателя и может быть расширена для формирования света в линзах и волноводах.
Кроме того, исследователи планируют провести эксперименты с другими газами для получения различных оптических свойств и длин волн.