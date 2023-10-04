Наука и технологии
17:05, 04 октября 2023
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Ученые отразили лазер, используя лишь воздух и звук

Где это может применяться

Инженеры из DESY разработали новый метод изгибания лазерных лучей без физического контакта. В традиционных оптических системах для перенаправления лазеров используются зеркала и линзы, однако при высоких уровнях энергии эти компоненты быстро разрушаются. Команда DESY нашла альтернативное решение, используя акустику для манипулирования воздухом, создав невидимую решетку, которая может изгибать лазерные лучи с высокой эффективностью.

Ученые отразили лазер, используя лишь воздух и звук
© Science Communication Lab

Для этого исследователи использовали пару ультразвуковых громкоговорителей, расположенных друг напротив друга, чтобы создать области с различной плотностью воздуха, формирующие решетчатый узор. Когда инфракрасный лазер проходил через эту решетку, он отклонялся с эффективностью, превышающей 50%.

Данная методика может быть использована в качестве быстрого лазерного переключателя и может быть расширена для формирования света в линзах и волноводах.

Кроме того, исследователи планируют провести эксперименты с другими газами для получения различных оптических свойств и длин волн.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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