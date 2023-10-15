Наука и технологии
21:00, 15 октября 2023
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Ученые подкинули монеты более 350 тысяч раз

Исследования, который мы заслужили

Группа европейских исследователей обнаружила доказательства, подтверждающие результаты исследования Перси Диакониса, проведенного в 2007 г., согласно которым при подбрасывании монет они с большей вероятностью приземляются той же стороной, что и в начале, а не наоборот.

Ученые подкинули монеты более 350 тысяч раз

© Ferra.expert

В работе Диакониса предполагалось, что прецессия подброшенной монеты в воздухе может привести к тому, что она приземлится той же стороной вверх, что и в момент запуска, что создает небольшую погрешность, составляющую около 1%. Для проверки этой теории группа исследователей провела эксперименты с 350 757 подбрасываниями монет, причем участники подбрасывали монеты 46 разных стран. Результаты подтвердили гипотезу Диакониса, показав незначительный перекос в 50,8% в пользу первой стороны. Хотя это смещение малозаметно, оно может иметь последствия при использовании нескольких подбрасываний монет для определения результатов.

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