Ученые подкинули монеты более 350 тысяч раз

В работе Диакониса предполагалось, что прецессия подброшенной монеты в воздухе может привести к тому, что она приземлится той же стороной вверх, что и в момент запуска, что создает небольшую погрешность, составляющую около 1%. Для проверки этой теории группа исследователей провела эксперименты с 350 757 подбрасываниями монет, причем участники подбрасывали монеты 46 разных стран. Результаты подтвердили гипотезу Диакониса, показав незначительный перекос в 50,8% в пользу первой стороны. Хотя это смещение малозаметно, оно может иметь последствия при использовании нескольких подбрасываний монет для определения результатов.