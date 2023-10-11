Ученые раскрыли подробности внешности богов Парфенона

Этот метод позволил выявить на некоторых скульптурах сложные узоры, включая человеческие фигуры, узоры из пальмовых листьев и изображение пары бегущих человеческих ног. Полученные результаты позволяют предположить, что первоначальная роспись мраморов была более сложной, чем считалось ранее, и, возможно, не менее сложной, чем их резьба. По мнению исследователей, скульптуры Парфенона могут быть «наиболее хорошо сохранившимися примерами полихромии середины пятого века до н.э. в Афинах».

Хотя находка позволила заглянуть в прошлое, точный вид этих скульптур в их первоначальном виде остается манящей загадкой.