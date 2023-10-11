Ученые раскрыли подробности внешности богов Парфенона

Ученые раскрыли подробности внешности богов ПарфенонаА точнее цвет статуй
Новое исследование мраморных скульптур Парфенона, хранящихся в Британском музее, выявило убедительные свидетельства ярких красок, украшавших эти древние скульптуры. В исследовании использовалась инновационная технология сканирования, называемая видимой индуцированной люминесценцией, позволяющая обнаружить следы египетской лазури - древнего пигмента, невидимого невооруженным глазом и светящегося белым цветом в процессе сканирования.
Этот метод позволил выявить на некоторых скульптурах сложные узоры, включая человеческие фигуры, узоры из пальмовых листьев и изображение пары бегущих человеческих ног. Полученные результаты позволяют предположить, что первоначальная роспись мраморов была более сложной, чем считалось ранее, и, возможно, не менее сложной, чем их резьба. По мнению исследователей, скульптуры Парфенона могут быть «наиболее хорошо сохранившимися примерами полихромии середины пятого века до н.э. в Афинах».
Хотя находка позволила заглянуть в прошлое, точный вид этих скульптур в их первоначальном виде остается манящей загадкой.