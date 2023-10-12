Ученые впервые запечатлели послесвечение столкновения огромных планет

Инициатором этого неожиданного наблюдения стал астроном-любитель, заметивший необычную активность на кривой блеска звезды. Яркость звезды удвоилась в инфракрасной области спектра, сигнализируя о необычном событии, причем задолго до того, как видимый свет начал угасать. Сеть астрономов, как профессионалов, так и любителей, внимательно следила за звездой, которая получила название ASASSN-21qj. Столкновение двух ледяных гигантских экзопланет привело к инфракрасному свечению, обнаруженному аппаратом НАСА NEOWISE.

Предполагается, что в ближайшие несколько лет пылевое облако, образовавшееся в результате столкновения, рассеется по орбите остатка столкновения. За этим интригующим небесным явлением будут пристально наблюдать в ожидании дальнейшего развития событий, которое может включать даже формирование лунной системы новой планеты.