Ученые всерьез задумались над спасением растений

Измеряя, сколько воды могут потерять растения, прежде чем завянут, и при каких температурах прекращается фотосинтез, исследователи могут определить, насколько близки некоторые растения к исчезновению на местном уровне. Такой подход позволит увеличить объем ограниченных средств, выделяемых на охрану природы, и получить предупреждающие сигналы до того, как возникнут видимые проблемы.

Однако при оценке состояния популяций растений критические пределы стресса не учитываются. Хотя на Земле насчитывается около 700 000 видов растений, только около 1 000 имеют известные пределы.

Понимание этих пределов крайне важно, поскольку большинство видов растений столкнется с изменением климата, не соответствующим их эволюционной адаптации, что побуждает ботаников призывать к сотрудничеству физиологов растений, биологов и землеустроителей для сохранения этих ценных видов.