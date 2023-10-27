Наука и технологии
07:03, 27 октября 2023
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Учёные: человеческие сперматазоиды нарушают закон Ньютона

Чудеса на микроуровне

Группа японских учёных сделала поразительное открытие в области биологии, установив, что человеческие сперматозоиды демонстрируют уникальное поведение, нарушающее третий закон Ньютона.

Учёные: человеческие сперматазоиды нарушают закон Ньютона
© Ferra.Expert

Этот закон, сформулированный в 1686 году, утверждает, что на каждое действие существует равное и противоположное противодействие. Однако сперматозоиды, как выяснилось, двигаются таким образом, что окружающая их среда практически не оказывает на них влияния.

Исследователи изучили движение сперматозоидов и водорослей Chlamydomonas, обнаружив, что они перемещаются с меньшими усилиями, чем предполагалось по законам физики.

Это открытие может стать ключом к пониманию уникальных механизмов движения микроскопических организмов.

Учёные предполагают, что антисимметричная упругость хвостов сперматозоидов и жгутиков водорослей позволяет им двигаться, теряя при этом минимальное количество энергии.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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