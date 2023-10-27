Учёные: человеческие сперматазоиды нарушают закон Ньютона

Этот закон, сформулированный в 1686 году, утверждает, что на каждое действие существует равное и противоположное противодействие. Однако сперматозоиды, как выяснилось, двигаются таким образом, что окружающая их среда практически не оказывает на них влияния.

Исследователи изучили движение сперматозоидов и водорослей Chlamydomonas, обнаружив, что они перемещаются с меньшими усилиями, чем предполагалось по законам физики.

Это открытие может стать ключом к пониманию уникальных механизмов движения микроскопических организмов.

Учёные предполагают, что антисимметричная упругость хвостов сперматозоидов и жгутиков водорослей позволяет им двигаться, теряя при этом минимальное количество энергии.