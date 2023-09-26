Учёные: через 250 лет Земля станет непригодной для жизни из-за появления суперконтинента

Учёные: через 250 лет Земля станет непригодной для жизни из-за появления суперконтинентаМлекопитающие, включая человека, вымрут
Группа китайских и европейских учёных под эгидой Бристольского университета в Великобритании исследовала созданную компьютерную модель будущего Земли. Результаты исследований показали, что примерно через 250 млн лет на Земле вымрут все теплокровные животные и млекопитающие, включая человека.
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Это произойдёт из-за появления суперконтинента — объединения всех существующих континентов в один глобальный — Пангеи Ультимы; причина — движение тектонических плит. Температура на этом суперматерике дойдёт до 40-50 градусов Цельсия при высокой влажности. Теплокровные и млекопитающие погибнут, так как не смогут адекватно охлаждать своё тело.
«Люди и все остальные виды млекопитающих вымрут в такой среде, так как мы не сможем нормально охлаждать своё тело», – сообщил научный сотрудник Бристольского университета Александр Фарнсворт.