Учёные: через 250 лет Земля станет непригодной для жизни из-за появления суперконтинента

Это произойдёт из-за появления суперконтинента — объединения всех существующих континентов в один глобальный — Пангеи Ультимы; причина — движение тектонических плит. Температура на этом суперматерике дойдёт до 40-50 градусов Цельсия при высокой влажности. Теплокровные и млекопитающие погибнут, так как не смогут адекватно охлаждать своё тело.

«Люди и все остальные виды млекопитающих вымрут в такой среде, так как мы не сможем нормально охлаждать своё тело», – сообщил научный сотрудник Бристольского университета Александр Фарнсворт.