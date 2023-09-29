Наука и технологии
21:52, 29 сентября 2023
1 мин.

Учёные доказали важность мытья за ушами и между пальцами ног

И назвали это «теорией бабушек»

Учёные из Университета Джорджа Вашингтона в США Маркос Перес-Лосада и Кит А. Крэндалл решили проверить справедливость «теории бабушек» — житейских советов о необходимости мытья за ушами и между пальцами ног. Именно «бабушки», как правило, дают такие советы.

Учёные доказали важность мытья за ушами и между пальцами ног
© Pexels.com

Задача заключалась в выявлении микробиома на самом большом органе человеческого тела — коже. Важно было понять, насколько разнообразны бактериальные колонии на теле человека и как «теория бабушек» соответствует действительности.

К участию в эксперименте пригласили 129 аспирантов и студентов, которые проходили обучение в Университете Джорджа Вашингтона с 2019 по 2023 год. Всех участников научили брать мазки с участков кожи с повышенной влажностью или сальностью: за ушами, между пальцами ног и в пупке. Контрольными участками сухой кожи были предплечье и голень.

Выяснилось, что на проблемных участках микрофлора скуднее, а на контрольных — разнообразная. Это значит, что потенциально колонии микробов на контрольных участках более полезны для здоровья кожи. А когда конкурентных бактерий мало, на коже могут преобладать патогены.

Учёные считают, что подтвердили житейские бытовые советы о мытье за ушами и между пальцами ног, а также намерены продолжить исследования роли бактериальных сообществ на коже человека: как эти микроорганизмы помогают поддерживать здоровое состояние кожи или приводят к заболеваниям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.