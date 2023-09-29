Учёные доказали важность мытья за ушами и между пальцами ног

Задача заключалась в выявлении микробиома на самом большом органе человеческого тела — коже. Важно было понять, насколько разнообразны бактериальные колонии на теле человека и как «теория бабушек» соответствует действительности.

К участию в эксперименте пригласили 129 аспирантов и студентов, которые проходили обучение в Университете Джорджа Вашингтона с 2019 по 2023 год. Всех участников научили брать мазки с участков кожи с повышенной влажностью или сальностью: за ушами, между пальцами ног и в пупке. Контрольными участками сухой кожи были предплечье и голень.

Выяснилось, что на проблемных участках микрофлора скуднее, а на контрольных — разнообразная. Это значит, что потенциально колонии микробов на контрольных участках более полезны для здоровья кожи. А когда конкурентных бактерий мало, на коже могут преобладать патогены.

Учёные считают, что подтвердили житейские бытовые советы о мытье за ушами и между пальцами ног, а также намерены продолжить исследования роли бактериальных сообществ на коже человека: как эти микроорганизмы помогают поддерживать здоровое состояние кожи или приводят к заболеваниям.

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