Учёные исследовали состояние, противоположное дежавю

Исследование длилось 15 лет. У всех групп испытуемых было задание произносить или писать одно и то же простое и односложное слово либо фразу много раз.

В ходе эксперимента у 70% участников наступало состояние жамевю: после нескольких минут произношения или написания слов и фраз люди чувствовали тревогу и лишение смысла своих действий, слова начинали казаться незнакомыми или непонятными.

У 55% участников при написании такого простого слова, как «the», наступало чувство обманчивости происходящего, потеря смысла и контроля над руками. При этом все отмечали, что сначала наступало ощущение автоматизма.

Жамевю — состояние, которое встречается значительно реже, чем дежавю. Специалистам удалось вызвать это состояние искусственно, чтобы понять его природу и механизмы развития. Как правило, жамевю возникает в случае реального психического расстройства, и может быть симптомом шизофрении, психоза, эпилепсии, неврозов, частичного истерического транса.

У здоровых людей жамевю может наступить вследствие длительного и тяжёлого психического напряжения или переутомления.

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