Учёные исследовали состояние, противоположное дежавю

Учёные исследовали состояние, противоположное дежавюСначала искусственно его вызвали
Учёные поделились результатами исследования такого тревожного состояния, как жамевю. Это состояние, при котором какое-либо хорошо знакомое место или человек кажется неизвестными или необычными, хотя на самом деле ничего не происходит.
Исследование длилось 15 лет. У всех групп испытуемых было задание произносить или писать одно и то же простое и односложное слово либо фразу много раз.
В ходе эксперимента у 70% участников наступало состояние жамевю: после нескольких минут произношения или написания слов и фраз люди чувствовали тревогу и лишение смысла своих действий, слова начинали казаться незнакомыми или непонятными.
У 55% участников при написании такого простого слова, как «the», наступало чувство обманчивости происходящего, потеря смысла и контроля над руками. При этом все отмечали, что сначала наступало ощущение автоматизма.
Жамевю — состояние, которое встречается значительно реже, чем дежавю. Специалистам удалось вызвать это состояние искусственно, чтобы понять его природу и механизмы развития. Как правило, жамевю возникает в случае реального психического расстройства, и может быть симптомом шизофрении, психоза, эпилепсии, неврозов, частичного истерического транса.
У здоровых людей жамевю может наступить вследствие длительного и тяжёлого психического напряжения или переутомления.
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