Учёные изобрели дешёвый способ получения пресной воды из морской

20:08, 03 октября 2023
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Учёные изобрели дешёвый способ получения пресной воды из морскойВоду будут побывать с помощью солнечной энергии
Команда исследователей из Китая и Массачусетского технологического института (США) заявила об изобретении способа добычи питьевой пресной воды из солёной морской.
Учёные разработали аппарат, с помощью которого можно попытаться решить проблему дефицита водных питьевых ресурсов. Добывать пресную вод из солёной будут с помощью солнечной энергии.
В барабан устройства заливается морская вода. Когда появляется солнечный свет, аппарат активируется и барабан раскручивается, отделяя соль от воды, при этом вода нагревается и пар собирается в виде чистой пресной воды.
В час такая машина может производить 4-6 литров питьевой воды. К тому же этот способ не затратный.