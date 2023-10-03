Наука и технологии
20:08, 03 октября 2023
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Учёные изобрели дешёвый способ получения пресной воды из морской

Воду будут побывать с помощью солнечной энергии

Команда исследователей из Китая и Массачусетского технологического института (США) заявила об изобретении способа добычи питьевой пресной воды из солёной морской.

Учёные изобрели дешёвый способ получения пресной воды из морской
© Pexels.com

Учёные разработали аппарат, с помощью которого можно попытаться решить проблему дефицита водных питьевых ресурсов. Добывать пресную вод из солёной будут с помощью солнечной энергии.

В барабан устройства заливается морская вода. Когда появляется солнечный свет, аппарат активируется и барабан раскручивается, отделяя соль от воды, при этом вода нагревается и пар собирается в виде чистой пресной воды.

В час такая машина может производить 4-6 литров питьевой воды. К тому же этот способ не затратный.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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