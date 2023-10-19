Наука и технологии
21:02, 19 октября 2023
1 мин.

Учёные изобрели гель, ускоренно заживляющий диабетические раны

Который также может быть полезен при ожогах

Для пациентов с диабетом заживление ран является серьёзной проблемой, часто приводящей к хроническим порезам и инфекциям, что может закончиться ампутацией конечностей.

Учёные изобрели гель, ускоренно заживляющий диабетические раны
© Ferra.Expert

Однако группа исследователей из Национального университета Сингапура представила инновационное решение: магнитный гель, который значительно ускоряет процесс заживления диабетических ран.

Этот специализированный гель содержит клетки кожи, одобренные FDA, а также микроскопические магнитные частицы.

В сочетании с динамическим магнитным полем, создаваемым внешним устройством, гель стимулирует клетки кожи, ускоряя их рост на 240% и удваивая производство коллагена. Этот процесс также способствует формированию новых кровеносных сосудов.

Процедура лечения включает в себя наложение повязки, насыщенной гидрогелем, и использование внешнего магнитного устройства для активации клеток кожи.

Лабораторные тесты показали, что такое лечение заживляет диабетические раны в три раза быстрее, чем традиционные методы. Эта технология также может быть применена для лечения других типов сложных ран, например, ожогов.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.