Учёные изобрели гель, ускоренно заживляющий диабетические раны

Однако группа исследователей из Национального университета Сингапура представила инновационное решение: магнитный гель, который значительно ускоряет процесс заживления диабетических ран.

Этот специализированный гель содержит клетки кожи, одобренные FDA, а также микроскопические магнитные частицы.

В сочетании с динамическим магнитным полем, создаваемым внешним устройством, гель стимулирует клетки кожи, ускоряя их рост на 240% и удваивая производство коллагена. Этот процесс также способствует формированию новых кровеносных сосудов.

Процедура лечения включает в себя наложение повязки, насыщенной гидрогелем, и использование внешнего магнитного устройства для активации клеток кожи.

Лабораторные тесты показали, что такое лечение заживляет диабетические раны в три раза быстрее, чем традиционные методы. Эта технология также может быть применена для лечения других типов сложных ран, например, ожогов.