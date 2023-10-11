Наука и технологии
19:52, 11 октября 2023
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Учёные изобрели микроскоп для заглядывания внутрь клеток

Заморозка бывает полезной

Исследователи из США представили новый микроскоп, объединяющий в себе два метода визуализации. Это позволило им получить изображения отдельных молекул в клетке с высоким разрешением.

Учёные изобрели микроскоп для заглядывания внутрь клеток
© Ferra.Expert

Они соединили флуоресцентную микроскопию сверхвысокого разрешения (SRM) и криогенную электронную томографию (cryo-ET).

SRM идеально подходит для отслеживания отдельных молекул в клетке, в то время как cryo-ET предоставляет изображения клеток с высоким разрешением.

Для достижения поставленной цели, исследователи создали устройство, названное FIB-SEM. Оно использует сфокусированный ионный луч для создания тонкого слоя замороженной клетки, который затем сканируется для получения изображений высокого разрешения.

Теперь эксперты работают над разработкой флуоресцентных меток для использования в криогенных условиях, что позволит получать ещё более детализированные изображения внутри клеток.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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