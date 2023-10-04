Наука и технологии
22:38, 04 октября 2023
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Учёные нашли новый способ лечения ожирения

Отличающийся от принятых в наши дни

Учёные из Медицинской школы Университета Колорадо сделали важное открытие в борьбе с ожирением.

Учёные нашли новый способ лечения ожирения
© Ferra.Expert

Они выяснили, что блокировка фермента HDAC11 может помочь в лечении этого заболевания. Данный фермент играет ключевую роль в работе жировой ткани.

При его подавлении у мышей и в человеческих жировых клетках начиналось образование белого жира, который сохраняет энергию.

Однако учёные обнаружили способ стимулировать эти клетки так, чтобы они активнее расходовали энергию.

Сообщается, что свежее открытие исследователей может стать основой для новых методов лечения ожирения, которые будут направлены на изменение работы жировых клеток. Это отличает их от актуальных, в рамках которых акцент делается на снижении аппетита или увеличение физической активности.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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