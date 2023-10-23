Учёные нашли останки человека с татуировкой Христа — ему 1300 лет

Находка была сделана на кладбище возле средневекового монастыря в регионе Нубия, который охватывает части современных Египта и Судана.

Татуировка, найденная на правой ноге человека, представляет собой символ Хризма или хрисмон (Хи-Ро) — монограмму имени Христа, состоящую из двух начальных греческих букв имени Христос (ΧΡΙΣΤΌΣ) — Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых между собой.

По краям монограммы часто помещают греческие буквы α и ω, символизирующие христианскую веру в то, что Бог является началом и концом всего. В данном случае они тоже присутствовали.

Это открытие предоставляет уникальный взгляд на религиозные практики и верования людей в средневековой Нубии. Расположение татуировки на правой ноге заинтриговало учёных, поскольку во время распятия Христу, возможно, в это место вбили гвоздь.

Однако, несмотря на явные религиозные связи, неясно, был ли этот человек монахом, поскольку он был похоронен не на кладбище монастыря, а скорее на могильнике, который, возможно, использовали люди из близлежащих общин.

Радиоуглеродное датирование указывает на то, что этот человек жил где-то между 667 и 774 годами, в период, когда христианство было основной религией в регионе.

На момент смерти этому человеку, вероятно, было от 35 до 50 лет. Татуировку обнаружили только сейчас благодаря дополнительным недавним анализам после раскопок и фотографиям в полном спектре.