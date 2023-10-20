Учёные нашли самую тёмную в мире реку

В ходе исследования рек Конго, исследователи обнаружили, что река Руки с водоразделом около 14 млн кв. км, является не только огромной, но и самой тёмной в мире . Если окунуть руки в воды этой реки, то даже поднеся к лицу, увидеть их не получится.

Такая плотность цвета объясняется расположенными рядом с рекой торфяниками и обилием органических веществ, а также отсутствием осадков.

«Река Руки - это, по сути, чай из джунглей», — отметил соавтор исследования Трэвис Дрейк.