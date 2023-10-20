Наука и технологии
21:27, 20 октября 2023
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Учёные нашли самую тёмную в мире реку

Это река Руки в Конго

Учёные из Великобритании назвали одну из рек Африки самой «чёрной» на планете.

Учёные нашли самую тёмную в мире реку
© Pexels.com

В ходе исследования рек Конго, исследователи обнаружили, что река Руки с водоразделом около 14 млн кв. км, является не только огромной, но и самой тёмной в мире . Если окунуть руки в воды этой реки, то даже поднеся к лицу, увидеть их не получится.

Такая плотность цвета объясняется расположенными рядом с рекой торфяниками и обилием органических веществ, а также отсутствием осадков.

«Река Руки - это, по сути, чай из джунглей», — отметил соавтор исследования Трэвис Дрейк.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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