Учёные нашли самую тёмную в мире реку

21:27, 20 октября 2023
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Учёные нашли самую тёмную в мире рекуЭто река Руки в Конго
Учёные из Великобритании назвали одну из рек Африки самой «чёрной» на планете.
В ходе исследования рек Конго, исследователи обнаружили, что река Руки с водоразделом около 14 млн кв. км, является не только огромной, но и самой тёмной в мире . Если окунуть руки в воды этой реки, то даже поднеся к лицу, увидеть их не получится.
Такая плотность цвета объясняется расположенными рядом с рекой торфяниками и обилием органических веществ, а также отсутствием осадков.
«Река Руки - это, по сути, чай из джунглей», — отметил соавтор исследования Трэвис Дрейк.