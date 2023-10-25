Учёные нашли способ получать энергию на околоземной орбите

Эта технология обещает обеспечить гораздо большую мощность по сравнению с существующими космическими фотоэлектрическими системами, при этом будучи более лёгкой и менее дорогой.

Солнечные элементы были протестированы в космосе на борту кубсата AlSat-1N, запущенного в 2016 году. За шесть лет эксплуатации данные показали, что технология CdTe демонстрирует отличную устойчивость к условиям космического пространства, включая экстремальные температуры и высокие уровни ионизирующего излучения.

Эти результаты открывают путь для дальнейшего развития и внедрения тонкоплёночных солнечных элементов на основе CdTe в космических миссиях, что может существенно увеличить эффективность производства энергии на орбите и сделать космические полёты более доступными и устойчивыми.

Самое же открытие может ещё способствовать развитию космических солнечных электростанций, которые могли бы обеспечивать чистую энергию для Земли.