Учёные нашли способ сделать дезинфицирующие средства эффективнее: нужен всего один компонент

Если в спиртовую смесь добавить соль в в количестве более 2,5%, то это может сильно повлиять на эффективность средства. По мере того, как спирт и вода в дезинфицирующем средстве испаряются, соль перекристаллизовывается и растёт, разрушая клеточные стенки патогенов.

Кроме того, в отличие от токсичных химикатов вроде соединения четвертичного аммония и хлора, соль доступна и безопасна.

Команда учёных протестировала своё дезинфицирующее средство на основе соли, которое содержит 5% соли по объёму в 70% изопропаноле, на большом количестве вирусов и бактерий. И это средство оказалось эффективнее по сравнению со спиртовыми растворами. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.