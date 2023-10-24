Учёные нашли способ сделать дезинфицирующие средства эффективнее: нужен всего один компонент

Учёные нашли способ сделать дезинфицирующие средства эффективнее: нужен всего один компонентИ это соль
Инженер-химик из Университета Альберты создал дезинфицирующее средство, которое эффективнее очищает, чем продукты на чисто спиртовой основе. Получилось это за счёт добавления соли.
Обычные дезинфицирующие растворы состоят на 70% из спирта и на 30% из воды. Но одна из проблем спирта заключается в том, что он слишком быстро испаряется со столешниц, стекла, нержавеющей стали. Поэтому он не особо эффективен в борьбе против таких сильных патогенов, как Clostridium difficile, которые вызывают диарею, кишечные болезни. Ещё одно ограничение, связанное со спиртом, - это увеличение вероятности мутации патогенов и развития их устойчивости к спирту.
Если в спиртовую смесь добавить соль в в количестве более 2,5%, то это может сильно повлиять на эффективность средства. По мере того, как спирт и вода в дезинфицирующем средстве испаряются, соль перекристаллизовывается и растёт, разрушая клеточные стенки патогенов.
Кроме того, в отличие от токсичных химикатов вроде соединения четвертичного аммония и хлора, соль доступна и безопасна.
Команда учёных протестировала своё дезинфицирующее средство на основе соли, которое содержит 5% соли по объёму в 70% изопропаноле, на большом количестве вирусов и бактерий. И это средство оказалось эффективнее по сравнению со спиртовыми растворами. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Nano.