Учёные нашли связь между использованием Интернета и старческим слабоумием

Недавно завершилось масштабное исследование, длившееся 17 лет, которое началось ещё в 2006 году. Результаты этого исследования могут удивить многих.

Учёные из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета отслеживали привычки использования Интернета у 18 000 взрослых людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Оказалось, что активные пользователи веба имеют риск развития деменции почти в 6 раз ниже, чем те, кто не пользуется Сетью. Однако существует определённая корреляция между чрезмерным использованием технологии (больше шести часов в день) и повышенным риском деменции.

Тем не менее, важно понимать разницу между корреляцией и причинно-следственной связью.

Возможно, регулярное использование Интернета усиливает когнитивную стимуляцию, что снижает риски старческого слабоумия.

Но также может быть, что люди с более активным мозгом естественным образом тяготеют к регулярному использованию веба. В любом случае, умеренное время, проведённое в Сети, может оказаться полезным для сохранения когнитивных функций в старости.