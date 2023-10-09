Учёные обнаружили лекарство, вызывающе признаки смерти мозга на несколько часов

Этот миорелаксант обычно используется для лечения нервно-мышечных заболеваний, сопровождающихся увеличенным мышечным тонусом.

Пациенткой была женщина около 70 лет. Её госпитализировали после потери сознания. В течение 10 часов у неё наблюдались признаки смерти мозга, однако спустя ещё шесть часов симптомы исчезли.

Врачи реанимации и интенсивной терапии часто сталкиваются с пациентами, у которых отсутствуют стволовые рефлексы, что является одним из первых признаков смерти головного мозга.

В этом конкретном случае было обнаружено, что пациентка приняла большое количество баклофена, что привело к высокой концентрации препарата в её крови.

После дезинтоксикационной терапии, пациентка вышла из комы, но у неё остались некоторые проблемы со здоровьем.