Наука и технологии
20:58, 09 октября 2023
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Учёные обнаружили лекарство, вызывающе признаки смерти мозга на несколько часов

Бесследно для здоровья такое не проходит

Швейцарские учёные обнаружили клинические и инструментальные признаки смерти головного мозга у пациентки, которая перенесла интоксикацию баклофеном.

Учёные обнаружили лекарство, вызывающе признаки смерти мозга на несколько часов
© Ferra.Expert

Этот миорелаксант обычно используется для лечения нервно-мышечных заболеваний, сопровождающихся увеличенным мышечным тонусом.

Пациенткой была женщина около 70 лет. Её госпитализировали после потери сознания. В течение 10 часов у неё наблюдались признаки смерти мозга, однако спустя ещё шесть часов симптомы исчезли.

Врачи реанимации и интенсивной терапии часто сталкиваются с пациентами, у которых отсутствуют стволовые рефлексы, что является одним из первых признаков смерти головного мозга.

В этом конкретном случае было обнаружено, что пациентка приняла большое количество баклофена, что привело к высокой концентрации препарата в её крови.

После дезинтоксикационной терапии, пациентка вышла из комы, но у неё остались некоторые проблемы со здоровьем.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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