Учёные обнаружили в осадке Марианской впадины неизвестный вирус, поражающий бактерии

Учёные обнаружили в осадке Марианской впадины неизвестный вирус, поражающий бактерииВероятно, вирус широко распространён
Учёные из Океанического университета в Циндао (Китай) извлекли из осадков Марианской впадины — самого глубокого на Земле места — ранее неизвестный вирус-бактериофаг, поражающий бактерии Halomonas.
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Вирус идентифицировали как vB_HmeY_H4907. Микроорганизм заражает бактерии, но не губит их, а копирует генетический материал и передаётся новым хозяевам. Учёные предполагают, что вирус широко распространён на дне Марианской впадины: бактерии Halomonas, поражаемые этим бактериофагом, часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров.
«Насколько нам известно, это самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане», — отметил в журнале Microbiology Spectrum руководитель исследования, морской вирусолог Мин Ван.