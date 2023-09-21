Учёные обнаружили в осадке Марианской впадины неизвестный вирус, поражающий бактерии

Вирус идентифицировали как vB_HmeY_H4907. Микроорганизм заражает бактерии, но не губит их, а копирует генетический материал и передаётся новым хозяевам. Учёные предполагают, что вирус широко распространён на дне Марианской впадины: бактерии Halomonas, поражаемые этим бактериофагом, часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров.

«Насколько нам известно, это самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане», — отметил в журнале Microbiology Spectrum руководитель исследования, морской вирусолог Мин Ван.