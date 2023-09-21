Наука и технологии
16:09, 21 сентября 2023
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Учёные обнаружили в осадке Марианской впадины неизвестный вирус, поражающий бактерии

Вероятно, вирус широко распространён

Учёные из Океанического университета в Циндао (Китай) извлекли из осадков Марианской впадины — самого глубокого на Земле места — ранее неизвестный вирус-бактериофаг, поражающий бактерии Halomonas.

Учёные обнаружили в осадке Марианской впадины неизвестный вирус, поражающий бактерии

© Wikimedia Commons

Вирус идентифицировали как vB_HmeY_H4907. Микроорганизм заражает бактерии, но не губит их, а копирует генетический материал и передаётся новым хозяевам. Учёные предполагают, что вирус широко распространён на дне Марианской впадины: бактерии Halomonas, поражаемые этим бактериофагом, часто встречаются в отложениях глубоководных морей и подводных гейзеров.

«Насколько нам известно, это самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане», — отметил в журнале Microbiology Spectrum руководитель исследования, морской вирусолог Мин Ван.

Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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