Наука и технологии
12:24, 13 сентября 2023
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Учёные объяснили, почему кошки так любят мясо

Вот какие вещества на это влияют

Британские учёные под руководством Скотта Дж. МакГрейна из института Уолтема Петкэра выяснили, почему кошки настолько любят мясо и с какими их особенностями это связано.

Учёные объяснили, почему кошки так любят мясо
© Anastasiia Rozumna

Более ранние научные исследования показали, что вкусовые предпочтения кошек сильно отличаются от человеческих. К примеру, известно, что кошки равнодушны к сладкому, потому что у них не работает ген этого вкуса. Кроме того, у кошек меньше по сравнению с людьми рецепторов горького вкуса, а большую часть соли эти животные получают из мяса.

Учёные в ходе нового исследования решили выяснить, какой вкус нравится кошкам сильнее всего. Оказалось, что это вкус «умами». Его мы ощущаем, когда едим пикантные или мясные блюда.

Учёные объяснили, почему кошки так любят мясо
© Wag Walking

Эксперты предположили, что в активации вкусового рецептора «умами» у кошек играют роль нуклеотиды. Ещё специалисты обнаружили, что некоторые аминокислоты в сочетании с нуклеотидами могут усиливать мясной вкус для кошек.

Ещё одним неожиданным открытием стало то, что вкусовой рецептор «умами» у кошек не реагирует на L-глутамат, как у людей. Это означает, что мясной вкус у кошек и у человека вызывают разные вещества. И у кошек этот вкус связан с элементами, которые находятся только в мясе.

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