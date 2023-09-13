Учёные объяснили, почему кошки так любят мясо

Более ранние научные исследования показали, что вкусовые предпочтения кошек сильно отличаются от человеческих. К примеру, известно, что кошки равнодушны к сладкому, потому что у них не работает ген этого вкуса. Кроме того, у кошек меньше по сравнению с людьми рецепторов горького вкуса, а большую часть соли эти животные получают из мяса.

Учёные в ходе нового исследования решили выяснить, какой вкус нравится кошкам сильнее всего. Оказалось, что это вкус «умами». Его мы ощущаем, когда едим пикантные или мясные блюда.