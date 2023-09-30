Учёные предположили, как появились кольца вокруг Сатурна

На основании суперкомпьютерного моделирования исследователи смогли составить гипотезу, согласно которой кольца Сатурна — обломки ледяных лун. Ледяных потому, что кольца состоят не из камней, а как раз из глыб льда. Время появления колец — когда на Земле ещё существовали динозавры.

Предполагается, что столкнулись две ледяные луны. Столкновение произошло в силу особенностей эффекта гравитации Солнца: орбиты лун были дестабилизированы. В результате обломки этих ледяных тел, не вошедшие в кольца, стали или современными спутниками Сатурна, или легли в основу их формирования.

Кольца Сатурна расположены в границах предела Роша — самой дальней орбиты, где гравитационная сила планеты сильна настолько, что может даже разрушить приблизившиеся из космоса тела.