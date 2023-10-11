Учёные призвали признать чипсы и фастфуд вызывающими зависимость продуктами

Эти выводы были опубликованы в престижном журнале British Medical Journal (BMJ). Учёные подчеркнули, что многие продукты, которые мы считаем натуральными, на самом деле содержат комбинации углеводов и жиров, которые могут стимулировать привыкание к пище.

Основываясь на анализе данных из 281 исследования в 36 странах, эксперты выяснили, что 14% взрослых и 12% детей могут испытывать зависимость от такой пищи.

Симптомы этой зависимости включают в себя слабый контроль над потреблением, сильное желание употреблять такие продукты, а также продолжение их употребления, даже при наличии проблем со здоровьем и снижении качества жизни.