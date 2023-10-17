Наука и технологии
19:58, 17 октября 2023
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Учёные раскрыли новый закон природы

Который присущ не только нашей планете, но и всей Вселенной

Учёные из Калифорнийского технологического института, Института науки Карнеги, Корнеллского университета и философы из Университета Колорадо представили новый закон природы.

Учёные раскрыли новый закон природы
© Ferra.Expert

Он гласит, что сложные системы развиваются, усложняя свою структуру и увеличивая разнообразие. Этот закон увеличения функциональной информации подчёркивает, что эволюция присуща как живой, так и неживой природе.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), эволюция не ограничивается только жизнью на Земле.

Она также происходит в других сложных системах, начиная от атомов и минералов до планет и звёзд. Системы, состоящие из различных компонентов, таких как атомы или клетки, способны многократно перестраиваться.

В результате лишь небольшая часть конфигураций выживает в процессе, который учёные называют отбором по функции.

В качестве примера исследователи привели эволюцию минералов. В ранней Солнечной системе было всего 20 видов минералов, которые послужили основой для следующих поколений, участвующих в зарождении жизни.

Современные минералы, их число достигает 6000 видов, возникают благодаря сложным физическим, химическим и биологическим процессам.

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