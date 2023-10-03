Учёные рассказали, как китобойный промысел повлиял на генетику атлантических китов

20:15, 03 октября 2023
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Учёные рассказали, как китобойный промысел повлиял на генетику атлантических китовМлекопитающие потеряли память о важных для их эволюции местах
Учёные из Университета штата Орегон рассказали, что из-за промышленного китобойного промысла атлантические киты потеряли материнские линии ДНК.
Китобойный промысел привёл не только к значительному сокращению популяций синих и горбатых китов, но и лишил этих млекопитающих генетической памяти. Проявляется это, в частности, потерей социальной памяти: современные животные не помнят места кормления и размножения, хотя эта память передаётся генетически.
Одним из признаков специалисты считают очень редкий заплыв китов к берегам Южной Джорджии — одно из бывших мест многочисленного обитания. Китобой уничтожил в этих местах всю локальную популяцию, погибло около 175 тысяч животных. Теперь киты открывают эти места заново.