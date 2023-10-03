Наука и технологии
20:15, 03 октября 2023
1 мин.

Учёные рассказали, как китобойный промысел повлиял на генетику атлантических китов

Млекопитающие потеряли память о важных для их эволюции местах

Учёные из Университета штата Орегон рассказали, что из-за промышленного китобойного промысла атлантические киты потеряли материнские линии ДНК.

Учёные рассказали, как китобойный промысел повлиял на генетику атлантических китов
© Pexels.com

Китобойный промысел привёл не только к значительному сокращению популяций синих и горбатых китов, но и лишил этих млекопитающих генетической памяти. Проявляется это, в частности, потерей социальной памяти: современные животные не помнят места кормления и размножения, хотя эта память передаётся генетически.

Одним из признаков специалисты считают очень редкий заплыв китов к берегам Южной Джорджии — одно из бывших мест многочисленного обитания. Китобой уничтожил в этих местах всю локальную популяцию, погибло около 175 тысяч животных. Теперь киты открывают эти места заново.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.