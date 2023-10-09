Учёные рассказали, какой кофе надо пить, чтобы похудеть

Согласно новому исследованию, регулярное употребление кофе может способствовать снижению веса. Однако здесь есть одно «но»: чтобы действительно получить этот эффект, важно придерживаться определённого правила.

В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, было выявлено, что каждая дополнительная чашка неподслащенного кофе (с кофеином или без него) связана со снижением четырёхлетней прибавки в весе на 0,12 кг.

Интересно, что добавление натуральных или растительных сливок практически не влияло на изменения в весе. Однако, если кофе подслащивали, то каждая чайная ложка сахара в чашке кофе ассоциировалась с набором 0,09 кг за четыре года.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что для контроля веса лучше всего пить несладкий кофе. Добавление сахара в напиток может свести на нет все его преимущества в этом контексте.