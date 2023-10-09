Наука и технологии
21:08, 09 октября 2023
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Учёные рассказали, какой кофе надо пить, чтобы похудеть

Спойлер: со сливками тоже можно

Кофе, безусловно, является одним из самых популярных напитков в мире, и его полезные свойства для здоровья уже давно изучаются учёными.

Учёные рассказали, какой кофе надо пить, чтобы похудеть
© Ferra.Expert

Согласно новому исследованию, регулярное употребление кофе может способствовать снижению веса. Однако здесь есть одно «но»: чтобы действительно получить этот эффект, важно придерживаться определённого правила.

В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, было выявлено, что каждая дополнительная чашка неподслащенного кофе (с кофеином или без него) связана со снижением четырёхлетней прибавки в весе на 0,12 кг.

Интересно, что добавление натуральных или растительных сливок практически не влияло на изменения в весе. Однако, если кофе подслащивали, то каждая чайная ложка сахара в чашке кофе ассоциировалась с набором 0,09 кг за четыре года.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что для контроля веса лучше всего пить несладкий кофе. Добавление сахара в напиток может свести на нет все его преимущества в этом контексте.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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