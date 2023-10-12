Учёные: сердца людей, слушающих классическую музыку, начинают биться в такт

Слушателям классической музыки в лаборатории измеряли синхронизацию телесных и эмоциональных реакций. Всего участвовало 130 человек. Были проведены три живые концерта классической музыки. Каждый концерт включал произведения Людвига ван Бетховена, Бретта Дина и Иоганнеса Брамса.

Важно учесть, что участников эксперимента тестировали на предмет личностных качеств и эмоционального состояния. В ходе концертов учёные наблюдали за движениями участников через камеры и измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС), дыхания и активность потовых желёз.

Когда люди слушали всех трёх композиторов, у них синхронизировалась ЧСС, биение сердец в такт было зафиксировано у всех участников. У некоторых синхронизировались и движения, но только при прослушивании Дина и Брамса, но не Бетховена.