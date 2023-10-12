Наука и технологии
16:15, 12 октября 2023
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Учёные: сердца людей, слушающих классическую музыку, начинают биться в такт

Это подтвердили эксперименты

Учёные из Швейцарии и Германии пришли к неожиданным результатам исследования, как классическая музыка влияет на эмоциональное состояние множества людей. Исследователи пришли к неожиданным выводам: на концертах классики у разных людей синхронизируется сердечный ритм.

Учёные: сердца людей, слушающих классическую музыку, начинают биться в такт
© Unsplash.com

Слушателям классической музыки в лаборатории измеряли синхронизацию телесных и эмоциональных реакций. Всего участвовало 130 человек. Были проведены три живые концерта классической музыки. Каждый концерт включал произведения Людвига ван Бетховена, Бретта Дина и Иоганнеса Брамса.

Важно учесть, что участников эксперимента тестировали на предмет личностных качеств и эмоционального состояния. В ходе концертов учёные наблюдали за движениями участников через камеры и измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС), дыхания и активность потовых желёз.

Когда люди слушали всех трёх композиторов, у них синхронизировалась ЧСС, биение сердец в такт было зафиксировано у всех участников. У некоторых синхронизировались и движения, но только при прослушивании Дина и Брамса, но не Бетховена.

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