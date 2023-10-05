Учёные так и не дали ответа о происхождении культового Стоунхенджа

Эту теорию уже поти 100 лет назад предложил геолог Герберт Генри Томас, который был уверен, что камни Стоунхенджа происходят из западного Уэльса. Но современные исследователи с помощью новейшего оборудования и методов сравнили геохимию и минералогию алтаря с 58 образцами песчаника, отобранных из различных карьеров на территории от южного Уэльса до западной Англии.

Исследования подтвердили неправоту Томаса: ни один из вариантов не является источником «голубого» алтарного камня. Но и не дали ответа о настоящем происхождении культового сооружения. Учёные намерены продолжать исследования.