Наука и технологии
09:41, 05 октября 2023
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Учёные так и не дали ответа о происхождении культового Стоунхенджа

Смогли только опровергнуть старую теорию

Группа учёных из разных стран так и не смогла ответить на вопрос о происхождении культового алтарного камня Стоунхендж. Специалистам только удалось опровергнуть теорию о том, что «голубые камни» внутреннего круга алтаря были добыты на холмах Пресели в западном Уэльсе.

Учёные так и не дали ответа о происхождении культового Стоунхенджа
© Pexels.com

Эту теорию уже поти 100 лет назад предложил геолог Герберт Генри Томас, который был уверен, что камни Стоунхенджа происходят из западного Уэльса. Но современные исследователи с помощью новейшего оборудования и методов сравнили геохимию и минералогию алтаря с 58 образцами песчаника, отобранных из различных карьеров на территории от южного Уэльса до западной Англии.

Исследования подтвердили неправоту Томаса: ни один из вариантов не является источником «голубого» алтарного камня. Но и не дали ответа о настоящем происхождении культового сооружения. Учёные намерены продолжать исследования.

Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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